FW-EN: Brand im Gebäude mit Menschenrettung und weitere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 06.04.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:03 Uhr zu einem: "Brand im Gebäude" mit "Mehrfacher Menschenrettung" in den Quabecker Weg alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einer Wohneinheit im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum des Gebäudes war ebenfalls verraucht. Die Anwohner hatten das Gebäude weitestgehend geräumt und gaben an, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befindet, sowie eine Person in Sicherheit in einer Dachgeschosswohnung. Mehrere Atemschutztrupp´s konnten nach kürzester Zeit die Person aus der Brandwohnung retten und dem Rettungsdienst übergeben. Die gerettete Person wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein geeignetes Krankenhaus verbracht. Die Person in der Dachgeschosswohnung wurde nach gezielter, sogenannter "taktischer Ventilation" des Treppenraumes mit einem Hochleistungslüfter, aus der Wohnung geführt und betreut. Das Schadenfeuer in der Wohneinheit konnte wenige Minuten nach der Menschenrettung abgelöscht werden. Im Einsatz waren insgesamt 49 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal mit 13 Fahrzeugen, Überörtliche Kräfte aus Schwelm und Gevelsberg sowie 3 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, Der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, des Ennepe- Ruhr -Kreis Der Einsatz konnte um 12:02 Uhr für die Einsatzkräfte beendet werden.

Im direkten Anschluss wurde die Feuerwehr in die Büttenbergerstraße, zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. In einer Wohneinheit im 2.OG eines Mehrfamilienhauses hatte ein Rauchwarnmelder Alarm geschlagen. Die Feuerwehr verschaffte sich mit einem "Türöffnungssatz" Zutritt und kontrollierte mit Atemschutzgeräten die Wohneinheit. Der Rauchwarnmelder hatte durch Sanierungsarbeiten und den dadurch entstandenen Baustaub ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten Ihren Einsatz um 12:44 Uhr beenden.

Um 13:40 Uhr ging es zu einem verletzten Wildvogel zum Beyenburger Stausee. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Wildvogel nicht mehr auffindbar und somit konnten die 4 Einsatzkräfte Ihren Einsatz um 15:01 Uhr beenden.

Weiter ging es um 16:40 Uhr zu einem Mülleimerbrand in den Ortsteil Homberge. Aufmerksame Bürger meldeten einen brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle und löschten diesen weitestgehend mit Wasser ab. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte das Umfeld mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 16:40Uhr beendet werden.

Im Anschluss an diesem Einsatz wurde die Feuerwehr erneut zu einem weiteren Heimrauchmelder in die Büttenbergerstrasse alarmiert. Ein defekter Rauchwarnmelder, welcher im 2.OG außen auf dem Fensterbrett lag, sorgte für den Fehlalarm. Die Feuerwehr die mit 19 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Einsatz um 17:26 Uhr beenden.

Um 20:28 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kirchstraße zu einem "Brand am Gebäude" alarmiert. Aufmerksame Bürger meldeten Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung nahe einem Gebäude. Die Feuerwehr kontrollierte großflächig den gesamten Bereich mit Kleinfahrzeugen und einer Einsatzkraft in der ausgefahrenen Drehleiter. Ein Nutzfeuer zur Wärmegewinnung war die Ursache für den Feuerschein und die Rauchentwicklung. Die 14 Einsatzkräfte, die mit 6 Fahrzeugen vor Ort waren, beendeten Ihren Einsatz um 20:57 Uhr.

