Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung eines Bauzaunes

Nister (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26.04.2024 / 18:00 - 27.04.2024 / 07:00 Uhr wurden im Industriegebiet "Zum Drahtzug" in Nister zwei Elemente eines Bauzauns durch bislang unbekannte Tatpersonen beschädigt sowie umgebogen. Die Tatörtlichkeit (Schotterparkplatz) befindet sich in Nähe des dortigen Kirmesgeländes, mit an diesem Wochenende einhergehender Veranstaltung.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

