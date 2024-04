POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Siershahn / Höhr-Grenzhausen (ots) - Am 25.04.2024 wurden durch die Polizei in Montabaur erneut Verkehrskontrollen hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit von Kraftfahrzeugführern durchgeführt. Im Zeitraum von 17:30 bis 20:30 Uhr wurden mehrere PKW-Fahrer in der Bunzlauer Straße in Siershahn kontrolliert. Drei PKW-Fahrer im Alter von 27, 28 und 44 Jahren wiesen eine ...

mehr