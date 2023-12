Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebe sägen Tresor eines 89-Jährigen aus der Wand

Hagen-Boele (ots)

Ein 89-jähriger Hagener rief am Donnerstag, 30.11.2023, die Polizei in die Straße Am Baum. Er berichtete, dass er am Vortag einem Mann die Tür öffnete. Dieser gab sich als Handwerker aus und gaukelte dem Mann einen Wasserrohrbruch im Haus vor. Dazu müsse er die Rohre im Badezimmer kontrollieren. Zunächst ließ der 89-Jährige den Mann gutgläubig in die Wohnung. Da die Handlungen des Unbekannten ihm unfachmännisch erschienen, forderte er ihn zum Verlassen des Hauses auf. Dabei erkannte der Senior, dass sich ein zweiter Mann unerlaubt in seiner Wohnung aufhielt. Beide sprachen miteinander und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Einer der Täter hatte ein südländisches Erscheinungsbild und eine stabile Statur. Erst später fiel dem Hagener auf, dass eine Abstellkammer von außen verschlossen war und der Schlüssel fehlte. Hier, so stellten die Polizeibeamten später fest, sägten die Männer einen Tresor aus der Wand. Dazu durchtrennten sich den Haltebolzen. In dem Safe befanden sich Bargeld, Schmuck und Ausweise. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

