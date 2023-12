POL-HA: Diebe benutzen unterschlagene EC-Karte - Wer kennt diese Personen?

Hagen (ots) - Bereits am 12.09.2023 berichtete die Hagener Polizei von einer Vergewaltigung, die eine Hagenerin (19) zur Anzeige brachte. Die Tathandlungen fanden am 09.09.2023, gegen 23 Uhr, statt, begannen in der Mittelstraße und endeten in der Franzstraße. Nun liegt der Polizei ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung mit einem erstellten Phantombild vor. Wer glaubt die abgebildete Person zu erkennen ...

