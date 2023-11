Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und mit Schlagstock unterwegs - Blutprobe nach Verdacht der Fahrt unter Drogeneinfluss

Hagen-Eckesey (ots)

Am Mittwoch, 29.11.2023, sprach ein 39-Jähriger auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Herdecker Straße gegen 23:30 Uhr einen Mann an. Dieser rief die Polizei, da sein Gegenüber stark nuschelte, anschließend zu einem BMW torkelte und in den "Drive-In" fuhr. Auf die hinzugerufenen Polizisten wirkte der 39-Jährige abwesend. Er konnte sich nicht ausweisen und gab an, keinen Führerschein zu besitzen. Wenig später stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. In dem PKW, welchen er unbefugt in Gebrauch genommen hatte, fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock vor, welchen sie sicherstellten. Der Mann ohne festen Wohnsitz schlief auf der Fahrt zu Wache immer wieder fast ein. Kurz zuvor hatte er erklärt, am Vortag Marihuana geraucht zu haben. Die Polizisten ließen ihm wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnehmen, nahmen ihn fest und legten mehrere Anzeigen vor. (hir)

