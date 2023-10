Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht (Überschrift geändert)

Neuenhaus (ots)

In der Zeit von Montag, 2. Oktober, 10.00 Uhr bis Mittwoch, 4. Oktober, 17.30 Uhr, ist es in Neuenhaus, Veldhausener Str., auf dem Parkplatz neben der Volksbank, der vom Dackhorstweg aus erreichbar ist, zu einem Kennzeichendiebstahl gekommen. Hierbei wurden von einem blauen VW Up, beide Kennzeichen entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel.: 05943/92000, in Verbindung zu setzen.

