POL-EL: Papenburg - Steine auf der Fahrbahn verursachten Schaden an einem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 7. Oktober, gegen 21:02 Uhr, kam es auf der Oldenburger Str. in Papenburg zu einem Verkehrsunfall durch Steine, die in Höhe der Einmündung Großes Meer, auf der Fahrbahn lagen. Der Fahrer eines schwarzen VW Tiguan, der in Richtung Neulehe unterwegs war, überfuhr die Steine. Dadurch wurde der Unterboden des PKW beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug, das Steine geladen hatte, diese in Höhe der Unfallstelle verloren hat. Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

