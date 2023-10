POL-EL: Lingen - zwei E-Bike Fahrer nach Streitigkeiten mit einem PKW Fahrer gesucht

Papenburg (ots) - Gestern gegen 23.00 Uhr fing aus bislang ungeklärter Ursache ein Audi A4, welcher in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße Bethlehem links stand, Feuer. Der Bereich des Motorraums wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 ...

