Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (29.11.2023) in ein Wohnhaus in Haspe ein uns stahlen Schmuck sowie Bargeld. Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Wiener Straße fuhren gegen 12.45 Uhr zur Arbeit. Als sie gegen 18.30 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde und offenstand. Innerhalb des Hauses standen sämtliche Schranktüren und Schubladen offen. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld daraus. Die Kripo ermittelt wegen des Tageswohnungseinbruchs und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

