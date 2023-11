LPI-G: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 08.11.2023 gegen 17:30 Uhr beobachtete ein 20-jähriger Gartenpächter aus der Kleingartenanlage Straße zum Sportplatz in Zeulenroda-Triebes, wie ein Mann den Zaun eines Gartennachbarn überstieg und vom Grundstück Brennholz entwendete. Darauf angesprochen flüchtete der Täter in seinen eigenen Garten und schloss sich in seiner Gartenlaube ein. Die alarmierte Polizei versuchte den Mann zum Öffnen der Gartenlaube zu überreden, was ...

