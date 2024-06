POL-PDKL: Brand einer Gartenlaube

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Am Donnerstagnachmittag haben zwei Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße vermutlich illegal Spenden gesammelt. Die beiden sprachen offensichtlich gezielt ältere Personen an, um Spenden und Unterschriften für "taubstumme Personen" zu sammeln. Als Zeugen die Tatverdächtigen beobachteten, stiegen diese zügig in einen hellen BMW mit ME-Kennzeichen ...

