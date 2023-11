Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Drogeneinfluss gefahren und Haftbefehle vollstreckt

Windeck (ots)

Am Mittwochmorgen (29. November) gegen 10:45 Uhr befuhren Beamte der Polizeiwache Eitorf die Landesstraße 333 in Windeck. In Höhe des Ortsteils Dattenfeld kam ihnen ein Fiat-Fahrer entgegen, der ihnen verdächtig vorkam. Nach kurzer Nachfahrt konnte der Fahrer in der Ruppichterother Straße angehalten und kontrolliert werden. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 43-jährige Fahrzeugführer aus Köln Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Test reagierte positiv auf mehrere Substanzen. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Kölner wegen zwei Haftbefehlen gesucht worden war. Er war zur Zahlung eines vierstelligen Geldbetrages wegen Verkehrsdelikten verurteilt worden. Der 43-Jährige kam zunächst mit zur Polizeiwache, wo er seine Strafe bezahlte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde gegen den Kölner eingeleitet. (Re)

