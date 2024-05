POL-RZ: Drei Einbrüche und eine Sachbeschädigung

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 03. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.05.2024 | Buchhorst Am Nachmittag des 02. Mai 2024 kam es zum Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Langen Berg" in Buchhorst. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Dachstuhl gegen 14.45 Uhr in Vollbrand. Der Dachstuhl brannte zum Teil ...

mehr