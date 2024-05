Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

03. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.05.2024 | Buchhorst

Am Nachmittag des 02. Mai 2024 kam es zum Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Langen Berg" in Buchhorst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Dachstuhl gegen 14.45 Uhr in Vollbrand. Der Dachstuhl brannte zum Teil ab. Das Erdgeschoss war noch bewohnbar. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzt wurde niemand, es entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Niklas Schwarz, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell