Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweis aufgedeckt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Groß Düngen/ Wesseln (web) - Am heutigen Sonntag, gegen 15:05 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Pkw, welcher im Bereich Groß Düngen durch seine unsichere Fahrweise auffallen würde. Der Pkw wurde nach Zeugenangaben in leichten "Schlangenlinien" bewegt. Sofort machten sich Beamte des PK Bad Salzdetfurth auf den Weg, um das Fahrzeug zu stoppen. Da der Hinweisgeber dem Pkw bis zum Eintreffen der Polizei folgte, konnten die Beamten den Pkw Skoda im Bereich der Büntestraße (B243), in der Nähe zum Golfplatz Bad Salzdetfurth, stoppen. Bereits beim ersten Ansprechen konnten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellen. Der 46-jähgrige aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth pustete vor Ort einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Zur Sicherung des weiteren Strafverfahrens wurde dem Bad Salzdetfurther - auf polizeiliche Anordnung - von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

