POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 26.04. bis 28.04.2024

Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (erb). Am späten Vormittag des 27.04.2024 kam es zu bislang zwei polizeilich bekannt gewordenen Diebstählen in einer Discounter-Filiale Im Kleinen Maser in 31195 Lamspringe. Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich die beiden Geschädigten unabhängig voneinander in der Zeit von 09:50 Uhr und 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten des ...

mehr