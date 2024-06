Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Montag kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schönenberg-Kübelberg. Die Geschädigte hatte ihren weißen DACIA Sandero mit Kaiserslauterer Kennzeichen auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes im Bereich vor der Bäckerei abgestellt. Als sie nach 10 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest, der augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg ermittelt gegen den flüchtigen Verkehrsunfallverursacher in einem Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen.Hinweise werden unter der Telefonnummer 06373/8220 und der Email-Adresse pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegengenommen|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell