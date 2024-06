Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Unfall zunächst ins Krankenhaus und anschließend in die JVA eingeliefert...

BAB 6; Landstuhl (ots)

Am frühen Freitagmorgen, kam es am Autobahnkreuz Landstuhl zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 59-jährige Fahrer, war mit seinem Sattelzug auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken unterwegs und wollte am Autobahnkreuz Landstuhl auf die BAB 62 in Richtung Trier wechseln. Hierbei kam er infolge regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Satttelzug durchbrach die Schutzplanken und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das Gefährt blockierte dadurch den Zubringer der BAB 62 in Fahrtrichtung Trier und Pirmasens. Der Fahrer wurde augenscheinlich nur leichtverletzt und mit einem Rettungswagen vorsorlich in ein Kranknhaus transportiert. Die Feuerwehr Ramstein war zur Sicherung des havarierten Satttelzuges und Bindung auslaufender Betriebsmittel ebenfalls im Einsatz. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 59-jährigen Fahrer ein Haftbefehl bestand. Da der Unglücksrabe diesen durch Zahlung der Strafe nicht abwenden konnte, führte dessen Weg nach Entlassung aus dem Krankenhaus daher nicht in die Freiheit, sondern in die JVA Frankenthal. Aufgund des masiven Schadens an den Schutzplanken und der schwierigen Bergung des Sattelzuges, wird es im Bereich des Autobahhnkreuzes Landstuhl voraussichtlich bis zum frühen Freitagabend zu erheblichen Behinderungen kommen. Insgesamt dürfte der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich liegen.

