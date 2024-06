POL-PDKL: Alleinunfall mit Schulbus

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Eine aufmerksame Kassiererin stoppt am Samstagnachmittag eine 54-Jährige auf frischer Tat. Die Ladendiebin bestellte an der Metzger-Theke eines Einkaufmarktes in Meisenheim ein Balkanröllchen und mehrere Würstchen. Die zwei getrennt verpackten Lebensmittel nahm die Frau an sich und begab sich in Richtung der Kasse. Auf dem Weg dorthin nutzte diese einen scheinbar unbeaufsichtigten Moment, riss die Tüte mit den Wurstwaren auf, ...

