Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreiste Ladendiebin

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Eine aufmerksame Kassiererin stoppt am Samstagnachmittag eine 54-Jährige auf frischer Tat.

Die Ladendiebin bestellte an der Metzger-Theke eines Einkaufmarktes in Meisenheim ein Balkanröllchen und mehrere Würstchen. Die zwei getrennt verpackten Lebensmittel nahm die Frau an sich und begab sich in Richtung der Kasse. Auf dem Weg dorthin nutzte diese einen scheinbar unbeaufsichtigten Moment, riss die Tüte mit den Wurstwaren auf, entfernte das Etikett und packte die Würstchen in die Tüte der Balkanrolle.

An der Kasse versuchte die Ganovin schließlich nur die Rindfleischspezialität zu bezahlen. Die Kassiererin bemerkte den Schwindel und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung konnte das Etikett in der Hosentasche der Diebin aufgefunden werden. Das Vorbeischmuggeln der Ware an der Kasse hätte ihr gerademal eine "Ersparnis" von 4,73 Euro erbracht. Nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.|pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell