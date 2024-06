Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 22-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Gehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der L 387 leicht verletzt. Der Mann befuhr die Landesstraße in Richtung Gundersweiler, kam mit seinem PKW wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen angrenzenden Zaun und kam schließlich in einem Bachlauf zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der erheblich beschädigte PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren von Gehrweiler, Gundersweiler, Imsweiler und Rockenhausen sowie die Polizei beteiligt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell