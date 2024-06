POL-PDKL: Unfallort unerlaubt verlassen

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Auf dem Bahnübergang in Bayerfeld-Steckweiler ereignete sich am späten Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall mit glücklicherweise glimpflichem Ausgang. Ein 33-jähriger LKW-Fahrer befuhr den Bahnübergang trotz roter Ampel, so dass sich die Schranke zwischen Zugfahrzeug und Auflieger schloss und den Anhänger beschädigte. Da das Zugfahrzeug noch auf dem Bahnübergang ...

