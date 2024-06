Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Raser gestellt - Fahrer mit Haftbefehl ausgeschrieben

Höheinöd, BAB 62 (ots)

Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern überwachten heute den Verkehr auf der BAB 62. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 10:45h in Höhe der Gemarkung Höheinöd in Fahrtrichtung Pirmasens, als ein VW-Transporter mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auffiel. Eine Messung im 80er-Bereich ergab 135 km/h und somit eine Überschreitung von 55 km/h. Gleichzeitig überholte der 31-jährige Fahrzeugführer auch einen LKW im Überholverbot. In der dann folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl seitens der Behörden aus Baden-Württemberg vorlag. Die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe konnte der Fahrer allerdings durch die sofortige Zahlung abwenden. Für die Verkehrsverstöße sowie den Haftbefehl wurden insgesamt über 1500,-EUR vor Ort als Sicherheitsleistung von der Polizei einbehalten./ZVD

