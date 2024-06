Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrüger haben keine Chance

Cronenberg (Kreis Kusel) (ots)

Innerhalb kurzer Zeit gingen am Freitagmittag bei der Polizei mehrere Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten ein.

Eine unbekannte Person gab sich am Telefon als einen Polizisten der nahegelegenen Polizeiinspektion aus. Er behauptete, dass es in der Nacht zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Hierbei sei es zu einer Festnahme gekommen. Auch habe man eine Liste gefunden auf der der Name der Geschädigten stehen würde. Zusätzlich sei vermerkt, dass diese im Besitz von Gold und Bargeld seien. Diese Notiz wollte der Anrufer am Telefon nun verifizieren. Alle Geschädigten erkannten glücklicherweise den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat vorzeitig. In diesem Fall reagierten die Angerufenen vollkommen richtig.

Das Vorgehen der Betrüger ist oftmals sehr facettenreich: Love-Scamming, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Haustürgeschäfte oder überteuerte Arbeiten.

Seien Sie deshalb stets misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert. Erteilen Sie per Telefon keine Auskünfte und gehen Sie nicht auf Geldgeschäfte ein. Ziehen Sie, wenn Sie sich unsicher sind, eine Vertrauensperson hinzu oder rufen Sie ihre örtliche Polizeiinspektion an und fragen Sie nach. Geben Sie Betrügern keine Chance! |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell