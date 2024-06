POL-FR: Farbschmiererei an Werbetafel

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.06.2024 trennten unbekannte Täter die Umzäunung eines Autohauses in der Riegeler Straße in Malterdingen auf. Es wurden mehrere Radsätze von ausgestellten Fahrzeugen abgeschraubt und entwendet. Zudem warfen die Täter die Fensterscheiben der Fahrzeuge ein ...

