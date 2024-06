Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Mehrere Autoräder von Autohaus entwendet und Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.06.2024 trennten unbekannte Täter die Umzäunung eines Autohauses in der Riegeler Straße in Malterdingen auf. Es wurden mehrere Radsätze von ausgestellten Fahrzeugen abgeschraubt und entwendet. Zudem warfen die Täter die Fensterscheiben der Fahrzeuge ein um an Bordwerkzeug und Wagenheber zu gelangen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

