POL-FR: Herbolzheim: Betrunkener Kleinkraftradfahrer versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Der Vermisste wurde am 08.06.2024 gegen 19 Uhr in kritschem Zustand aufgefunden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Mann im Bereich des Leoboldkanals zwischen Weisweil und Oberhausen am Boden liegend aufgefunden werden. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Medienschaffenden ...

