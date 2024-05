POL-LB: Ludwigsburg: Erneut Fahrzeugkatalysator gestohlen

Ludwigsburg (ots) - In gleich drei Fällen haben zwei bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen (04.05.2024) zwischen 04:45 und 04:55 Uhr in der Albert-Schweizer-Straße in Dagersheim versucht, Fahrzeuge zu öffnen. Während sie an zwei Fahrtzeugen scheiterten, konnten sie einen geparkten Luxus-SUV auf bislang unbekannte Art und Weise öffnen und aus dem ...

