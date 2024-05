Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Fahrzeug geöffnet und Wertgegenstände entwendet

Ludwigsburg (ots)

In gleich drei Fällen haben zwei bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen (04.05.2024) zwischen 04:45 und 04:55 Uhr in der Albert-Schweizer-Straße in Dagersheim versucht, Fahrzeuge zu öffnen. Während sie an zwei Fahrtzeugen scheiterten, konnten sie einen geparkten Luxus-SUV auf bislang unbekannte Art und Weise öffnen und aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von rund 150 Euro erbeuten. Anschließend flüchten die beiden Täter unerkannt. Einer der Täter soll dunkle kurze Haare gehabt haben und von schlanker Statur gewesen sein, trug weiße Schuhe, eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Er führte während der Tat einen grauen Rucksack mit sich und hatte ein schwarzes Tuch über Mund und Nase gezogen. Der zweite Täter hatte ebenfalls dunkle kurze Haare, soll von kräftiger Statur gewesen sein und trug dunkle Schuhe mit weißer Sohle, eine dunkle Hose sowie Jacke und hatte eine Gürteltasche am Oberkörper getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0 oder unter E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell