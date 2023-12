Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Kollision mit Hauswand

Arnstadt (ots)

Am 16. November kollidierte ein 63-Jähriger mit der Hauswand eines Getränkemarktes in der Stadtilmer Straße (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5651546). Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen werden Personen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0300199/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

