Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor betrügerischen Spendensammlern

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag haben zwei Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße vermutlich illegal Spenden gesammelt. Die beiden sprachen offensichtlich gezielt ältere Personen an, um Spenden und Unterschriften für "taubstumme Personen" zu sammeln. Als Zeugen die Tatverdächtigen beobachteten, stiegen diese zügig in einen hellen BMW mit ME-Kennzeichen und verließen damit den Parkplatz. Der Beifahrer zeigte hierbei seinen ausgestreckten Mittelfinger in Richtung einer Personengruppe.

Das Duo wird folgendermaßen beschrieben: Beide 30 bis 40 Jahre, circa 1,70 m groß, südländisches Aussehen, mit kurzen dunklen Haaren und Bärten, bekleidet mit weißen Hemden.

Die Polizei in Rockenhausen ermittelt wegen versuchtem Betrug und Beleidigung und bittet unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 um Hinweise zu den beiden Personen oder dem Fahrzeug.

Die Polizei rät: Bei solchen Sammlungen ist meist größte Vorsicht geboten - oftmals sind die Sammlungen nicht autorisiert und das Geld kommt keinem guten Zweck zugute, sondern fließt in die Taschen von Betrügern. Nicht selten werden solche Gelegenheiten auch für Bargelddiebstähle genutzt. Seien Sie kritisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen und um Spenden gebeten werden und informieren Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei. Damit Spenden nicht in falsche Hände geraten, sondern auch bei denen ankommen, für die sie gedacht sind, haben die Präventionsexperten der Polizei zum Thema "Richtig Spenden" wichtige Tipps: https://s.rlp.de/1wCxF. |pirok

