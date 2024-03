Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: SUV überholt Motorroller, Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Piesport (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der L 50 zw. Klausen und Piesport ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrads und einem Pkw. Der Motorroller befuhr die L 50 aus Richtung Klausen kommend in Richtung Piesport. In der letzten Rechtskurve vor der Ortslage wurde die 15jährige Fahrerin aus einer nahen Mittelmoselgemeinde von einem dunkelgrauen SUV überholt. Obwohl es nicht zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam, stürzte die Fahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Piesport fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden

