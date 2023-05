LPI-SHL: Kontrolle verloren

Meiningen (ots) - Mehrere Stahlkugeln trafen in der Nacht zu Montag einen in der Mauergasse in Meiningen abgestellten Pkw. In der Scheibe der Beifahrerseite stellten die Beamten ein Einschlussloch fest sowie eine Delle an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Im Fahrzeuginneren konnte eine kleine Stahlkugel fest- und sichergestellt werden. Zeugenhinweise richten ...

mehr