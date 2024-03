POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Monzelfeld (ots) - Am Freitag, den 08.03.2024, kam es gg. 20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Straße Kueserwies in Monzelfeld. Der Eigentümer eines Einfamilienhauses ruhte in seinem Anwesen, als er plötzlich durch verdächtige Geräusche geweckt wurde. Er begab sich zur Terrassentür und ertappte zwei dunkel gekleidete Personen, die bei ihm einbrechen wollten. Dabei versuchte eine Person die Terrassentür ...

mehr