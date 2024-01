Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

HEF

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bebra. Am Samstag (20.01.), gegen 22 Uhr, parkte ein Renault-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Robert-Bunsen-Straße. Quer hinter dem Renault parkte ein Opel Astra aus Bad Hersfeld. Beim rückwärts Ausparken stieß der Renault-Fahrer gegen den Opel. Der Schaden beträgt rund 2.100 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugen wurde der Vorfall beobachtet. Der Unfallverursacher konnte anschließend durch die Polizei ermittelt werden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

In Leitplanke geschlittert

Ludwigsau. Am Donnerstag (18.01.), gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die Kreisstraße 1 von Mecklar kommend in Fahrtrichtung Meckbach. Hierbei verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Pkw und schlitterte auf winterlicher Fahrbahn in die linke Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ausweichmanöver

Bad Hersfeld. Am Freitag (19.01.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Sprinterfahrer aus Erfurt die B324 aus Heenes kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Kurvenbereich kurz vor der Ortslage Bad Hersfeld kam dem 66-Jährigen derzeitigen Erkenntnissen nach in einer Linkskurve ein unbekannter Fahrzeugführer auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Sprinterfahrer nach rechts ausweichen und kam mit seinem Fahrzeug auf die Bankette. Auf winterlicher Fahrbahn rutschte er in Folge des Ausweichens mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Der unbekannte Fahrzeugfahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich dabei ebenfalls um einen Sprinter gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel beschädigt

Heringen. Am Sonntag (21.01.), gegen 00.40 Uhr, parkte eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen mit ihrem Fahrzeug, einem schwarzen Opel Astra, in der Pestalozzistraße am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug ebenfalls diese Straße und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Freitag (19.01.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Bleichstraße und wollte die Lindenstraße in Richtung "Hohe Bergstraße" überqueren. Dabei übersah er einen 88-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Mercedes die Lindenstraße in Richtung Vogelsbergstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 87-jährige Fahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

