POL-F: 240426 - 0440 Frankfurt - Flughafen: Diebstahl eines hochwertigen PKW am Frankfurter Flughafen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - Am Sonntag, den 21. April 2024, wurde eine weibliche Person leblos aus dem Main geborgen. Die Frau konnte am Mittwoch, den 24. April 2024, als eine in der Schweiz lebende, deutsche Staatsangehörige identifiziert werden. Sie wurde in der Schweiz als vermisst gemeldet. Die Schweizer Behörden konnten ermitteln, dass ihr Fahrzeug am Samstag, den 13. ...

