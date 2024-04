Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240425 - 0437 Frankfurt - Fechenheim: 19-Jähriger nach Widerstand festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am Morgen des 24. April 2024 kam es zur Festnahme eines 19-jährigen Mannes, welcher sich zuvor polizeilichen Maßnahmen widersetzte.

Der junge Mann parkte sein Auto in der Pfortenstraße verbotswidrig auf einem der Parkplätze für Einsatzfahrzeuge der Polizei und entfernte sich daraufhin. Als einer der Polizeibeamten eine Benachrichtigung an dessen Fahrzeug anbringen wollte, kehrte der Fahrzeugbesitzer gegen 09:40 Uhr zurück. Die Aufforderungen des Beamten ignorierte der 19-Jährige. Dieser hatte andere Pläne und wollte die Örtlichkeit verlassen. Ein weiterer Ordnungshüter versuchte durch ein geöffnetes Fenster beruhigend auf den Aggressor einzureden. Als sich dieser sodann endgültig entfernen wollte, griff der Beamte an dessen Arm, um ihn an der Flucht zu hindern. Anschließend schlug der 19-Jährige mehrfach in Richtung des Gesetzeshüters und verletzte diesen. Daraufhin kamen weitere Polizeibeamte, welche den Unruhestifter zu Boden brachten, diesen festnahmen und anschließend zur Dienststelle brachten

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-jährige Mann entlassen. Er muss sich nun des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell