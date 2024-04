Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240425 - 0436 Frankfurt-Polizeipräsidium: Save the Date - Kriminalmuseum auch dieses Jahr zur "Nacht der Museen" geöffnet

Frankfurt (ots)

Es wieder bald wieder soweit: Am 4. Mai 2024 findet die "Nacht der Museen" statt. Das Kriminalmuseum des Polizeipräsidiums Frankfurt a. M. nimmt bereits zum 18. Mal an dieser facettenreichen Veranstaltung teil und bietet den Besuchern auch diesmal ein abwechslungsreiches Programm in außergewöhnlicher Atmosphäre. In diesem Jahr gibt es, neben Hundevorführungen, ausgestellten aktuellen und "klassischen" Polizeifahrzeugen, Infoständen sowie Talkrunden der Kriminal- und Schutzpolizei, erstmals eine Erweiterung der Museumsausstellung auf den Außenbereich vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums. Für das leibliche Wohl sorgen diverse Caterer mit süßen und herzhaften Speisen und einer Auswahl an Getränken. Der Einlass beginnt ab 19:00 Uhr. Der Zutritt zum Kriminalmuseum ist erst für Besucherinnen und Besucher ab 14 Jahren gestattet. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter folgendem Link: https://nacht.museumsufer.de/de/museen/detail/?id=54 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

