POL-F: 240424 - 0433 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall mit Landung eines Rettungshubschraubers

(ha) Am gestrigen Abend (23. April 2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 3 in Höhe des Offenbacher Kreuzes. Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen wurden schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger Sattelzugfahrer gegen 18:45 Uhr auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg auf der zweiten Fahrspur von rechts. Vor dem Offenbacher Kreuz wechselte er auf die ganz rechte Spur und übersah dabei einen Renault Laguna, gesteuert von einem 30-jährigen Fahrer. Der Renault wurde seitlich getroffen und durch den Aufprall nach rechts auf den Zubringer zur BAB 661 in Richtung Oberursel geschleudert. Auf diesem prallte er gegen das Fahrzeugheck eines Mazda MX-5 in dem sich ein 54-jähriger Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin befanden. Der Mazda, welcher gerade auf Grund eines Staus stand, wurde durch den Aufprall nach vorne in das Fahrzeugheck eines Kia Proceed geschoben, der von einem 30-jährigen Mann gefahren wurde und ebenfalls zum Unfallzeitpunkt stand.

Der Fahrer des Mazda MX-5 wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn umgehend in ein umliegendes Krankenhaus. Seine Beifahrerin und der Fahrer des Renault wurden schwerverletzt durch Rettungskräfte in ebenfalls umliegende Krankenhäuser verbracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, der im niedrigen 5-stelligen Bereich liegen dürfte.

Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, Polizeibeamte konnten ihn jedoch durch eine umgehend eingeleitete Fahndung im Bereich der Anschlussstelle Hanau antreffen und festnehmen. Er wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt verbracht.

Die BAB 3 wurde ab ca. 19:00 Uhr an der Unfallstelle vollgesperrt, gegen 20:00 Uhr öffneten Polizeibeamte die linke Spur für den Verkehr, die Teilsperrung wurde schließlich gegen 00:10 Uhr aufgehoben.

