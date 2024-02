Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der letzten Nacht in ein Bürogebäude in der Rennplatzstraße, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der letzten Nacht, gegen 00:50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Rennplatzstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe fest.

Mutmaßlich auf Grund des ausgelösten Alarmes ließ der Täter von der weiteren Tat ab und konnte unerkannt flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden. (244361)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell