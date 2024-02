POL-OL: Autofahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Oldenburg (ots) - Bereits seit Jahresbeginn ist es im Stadtgebiet von Westerstede am Hermannplatz (ZOB) auf der dortigen Herrentoilette zu mehreren Brandlegungen gekommen. Letztmalig wurde ein erloschenes Feuer durch das Reinigungspersonal am Donnerstag,15.Februar 2024 festgestellt. Weitere erloschene Feuer sind bereits schon am Montag, 12.02.2024 und am Mittwoch, ...

