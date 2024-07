Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Wertsachen aus Auto gestohlen

Auf einem Parkplatz in Dornum kam es am Freitag zu einem Diebstahl. Der Fahrer eines grauen Nissan SUV stellte seinen Wagen gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Bensjücher Weg ab. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit Unbekannte aus dem Wagen diverse Wertsachen gestohlen hatten. Angesichts der Tatzeit gibt es möglicherweise Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Dornum unter 04933 992750 entgegen.

Großheide - Einbruch in Wohnhaus

Zu einem Einbruch kam es am Sonntag in Großheide. Unbekannte verschafften sich zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Westerender Straße. Was genau entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Pewsum - Auto zerkratzt

In der Cirksenastraße in Pewsum haben Unbekannte ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde ein blauer Audi A6. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Außenspiegel beschädigt

In Wiesmoor kam es am Montag zu einem Spiegelunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 10.20 Uhr die Besatzung eines Rettungswagens auf der Noderwieke I in Fahrtrichtung Pollerstraße, als ihnen ein weißer Transporter entgegenkam. Die Fahrzeuge touchierten sich an den Außenspiegeln und es entstand Sachschaden. Der Fahrer des weißen Transporters soll noch ausgestiegen sein, dann aber seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt haben. Eine Schadensregulierung erfolgte nicht. Der Transporter, ein Ford Transit, soll das Kennzeichenfragment NOR-XX gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

