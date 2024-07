POL-AUR: Esens - Unfallflucht auf Großraumparkplatz

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - Unfallflucht auf Großraumparkplatz

Die komplette Beifahrerseite eines blauen VW Golf ist auf einem Parkplatz in Esens beschädigt worden. Der Wagen stand über einen Zeitraum von drei Wochen, vom 30.06.2024 bis zum 21.07.2024, auf dem Großraumparkplatz am Herdetor. In dieser Zeit stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den blauen VW Golf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04971 926500.

