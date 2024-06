Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger erhält Litanei an Anzeigen

Halle (Saale) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 23. Juni 2024 wurde die Bundespolizei-inspektion Magdeburg durch einen Kundenbetreuer der Deutschen Bahn über eine männliche Person in einem Intercityexpress auf der Strecke von Frankfurt (Main) in Richtung Halle (Saale) informiert. Jener Reisende hatte kein für die Fahrt erforderliches Zugticket. Auch konnte er dem Kontrolleur kein Ausweisdokument für die Erstellung einer Fahrpreisnacherhebung aushändigen. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeirevieres Halle (Saale) war mit Einfahrt des Expresses gegen 07:45 Uhr am Gleis sieben im Hauptbahnhof Halle (Saale) und nahm den Tatverdächtigen in Empfang. Den Beamten gegenüber machte er mündliche Angaben zu seiner Person. Jene konnten jedoch nicht zweifelsfrei bestätigt werden, sodass eine Mitnahme zur nahegelegenen Dienststelle unumgänglich war. Auf dieser sollte der 27-Jährige zur Eigensicherung und zum Auffinden von Identitätsdokumenten durchsucht werden. Hierbei widersetzte sich der aus Eritrea Stammende wiederholt den Weisungen der Bundespolizisten. Er sperrte sich aktiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. In der Folge musste er zu Boden gebracht und ihm, für die Dauer der Durchsuchung, Handfesseln angelegt werden. Parallel folgte eine Vielzahl an ehrverletzenden Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte und Tritte gegen die Tür des Gewahrsamsraumes. Mittels Fingerabdruckscan konnten seine rechtmäßigen Personalien letztlich ermittelt und seine zu Beginn der Kontrolle angegebenen Daten widerlegt werden. Entsprechend erhält der Mann Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen falscher Namensangabe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell