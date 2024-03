LPI-G: Betrunken am Steuer

Gera (ots) - Am Samstag gegen 14:00 Uhr kam es in einem Haus in der Altenburger Straße in Ronneburg zu einem Brand. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen von mehr als 40 Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnte die 50-Jährige Hausbewohnerin sowie ihre Hunde gerettet und das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise erlitt die Frau nur einen Schock. Das Gebäude wurde jedoch so stark beschädigt, dass momentan von einem Sachschaden von ...

mehr