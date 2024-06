Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann zahlt 420,50 Euro und entgeht Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 21. Juni 2024 kontrollierte eine Streife gegen 16:15 Uhr auf dem Hauptbahnhof Magdeburg, auf Bahnsteig 5 einen Reisenden. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haft-befehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen bereits im Mai 2023 wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz zu acht Tagen Erzwingungshaft verurteilt. Da er sich dem Strafantritt, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht gestellt hatte, erging am 1. Juni 2024 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den 30-Jährigen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Zudem stand in dem Haftbefehl, dass ihm die sofortige Zahlung von 375 Euro sowie Kosten in Höhe von 45,50 Euro von der Haft befreit. Der Deutsche konnte die 420,50 Euro aufbringen und entging so der Haft. Nach der Begleichung konnte er die Dienststelle wieder als freier Mann verlassen und seine Reise fortsetzen.

