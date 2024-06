Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Exhibitionistische Handlungen im Intercity: 60-Jähriger manipuliert vor Reisender am entblößten Ge schlechtsteil

Halle (Saale), Köthen, Magdeburg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 21. Juni 2024 wurde die Bundespolizei über eine exhibitionistische Handlung in einem Intercity informiert, der von Halle (Saale) nach Magdeburg eingesetzt war. Zwischen den Halten in Halle (Saale) und Köthen setzte sich ein 60-Jähriger in die Nähe der 43-jährigen Geschädigten, öffnete seine Hose, zog diese leicht herunter und manipulierte an seinem Glied. Dabei suchte er immer wieder den Blickkontakt zu der Geschädigten und setzte seine Handlung fort. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg konnten Bundespolizisten sowohl den deutschen Tatverdächtigen, als auch die aus Albanien Stammende Geschädigte feststellen. Der Mann wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung. Die Geschädigte wollte ihre Reise fortsetzen und verzichtete zunächst auf eine entsprechende Betreuung.

