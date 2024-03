Polizei Düsseldorf

POL-D: Lörick - Diebstahl im Hotel - Täter versuchen Handtasche zu stehlen - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Lörick - Diebstahl im Hotel - Täter versuchen Handtasche zu stehlen - Festnahme - Haftrichter

Tatzeit: Samstag, 23. März 2024, 09:15 Uhr

Aufmerksame Zeugen konnten gestern Morgen den Diebstahl einer Handtasche in einem großen Hotel in Lörick vereiteln. Einer der insgesamt zwei Täter konnte festgehalten werden. Der zweite entkam. Nach ihm wurde gefahndet. Der 62-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann mit peruanischer Staatsangehörigkeit soll heute im beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt werden,

Zur Tatzeit hielt sich das Täter-Duo im Gastrobereich des großen Hotels in Lörick auf. Während einer der Männer eine Frau in einem Gespräch ablenkte, griff der zweite zu und entwendete die Tasche von der Stuhllehne. Zeugen gelang es, den Dieb mit der Tasche zu stoppen und festzuhalten. Währenddessen konnte sein Komplize auf die Straße in unbekannt Richtung flüchten. Die Polizei war schnell zur Stelle und löste eine Fahndung aus. Der Flüchtige (schwarzes Jackett und weiße Schuhe) war jedoch "wie vom Erdboden verschluckt".

Die Geschädigte erhielt ihre Tasche zurück und der Festgenommene wurde in das Polizeigewahrsam überstellt. Die Kriminalwache übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell