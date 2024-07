Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachungen

Leutenberg (ots)

Am Donnerstag wurden im Bereich Leutenberg zwei Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Am Vormittag durchfuhren in Richtung Zentrum/ Bundesstraße 90 mehr als 440 Fahrzeuge die Messörtlichkeit - erlaubt waren 50 km/h. In 36 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon fünf davon ein Bußgeld nach sich ziehen. Die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 82 km/h. Am Nachmittag dann wurde der Bereich der Kreisstraße 166/ Lemnitztal überprüft. In Richtung Stadtmitte durchfuhren mehr als 250 PKW die Messstelle. Bei erlaubten 50 km/h wurden 32 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt- davon 11 im Bereich von Bußgeldverfahren. Ein Verkehrsteilnehmer muss mit einem Fahrverbot rechnen, da die schnellste, gemessene Geschwindigkeit 88 km/h betrug. Im Normalfall liegt bei Geschwindigkeitsüberwachungen die sogenannte "Beanstandungsquote", also die Anzahl festgestellter Verstöße, bezogen auf die überprüften Fahrzeuge, bei circa 5-6 Prozent. Am Donnerstag lag diese Quote im Bereich Leutenberg bei insgesamt rund 9 Prozent.

